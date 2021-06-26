Фетисов высказался о зарплате Черчесова на провальном Евро-2020

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Хоккеиста попросили прокомментировать тот факт, что Черчесов получает 2,5 млн евро в год - больше, чем все тренеры соперников по группе вместе взятые. При этом сборная России заняла последнее место по итогам группового этапа Евро-2020.

«Философия простая: нужно пересмотреть весь подход», - сказал Фетисов.

По его мнению, у спортсменов из-за высоких зарплат может падать мотивация.

«Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся», — заявил хоккеист.

При этом он отметил, что вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет.