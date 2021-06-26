Фетисов высказался о зарплате Черчесова на провальном Евро-2020

Хоккеиста попросили прокомментировать тот факт, что Черчесов получает 2,5 млн евро в год - больше, чем все тренеры соперников по группе вместе взятые. При этом сборная России заняла последнее место по итогам группового этапа Евро-2020.
«Философия простая: нужно пересмотреть весь подход», - сказал Фетисов.
По его мнению, у спортсменов из-за высоких зарплат может падать мотивация.
«Спортсмен должен стремиться к чему-то. Хорошо играешь и показываешь результат — получи. Нет — иди тренируйся», — заявил хоккеист.
При этом он отметил, что вины футболистов и тренеров в том, что они столько получают, нет.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России набрала три очка, заняв последнее место в группе B. национальная команда проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). Таким образом, российская сборная не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд.
По данным
из открытых источников, годовая зарплата Черчесова составляет 2,5 млн. Тренер российской сборной входит в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Больше него на Евро-2020 получают только Гарет Саутгейт
(Англия, 3 млн), Франк де Бур (Нидерланды, 3 млн), Дидье Дешам
(Франция, 4,39 млн) и Йоахим Лёв
(Германия, 4,75 млн).