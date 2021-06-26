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Чемпионат Европы по футболу 2020

Червиченко - о Кокорине: это просто ходячий по полю инвалид

Газета.Ru
1 час назад
Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном уходе Александра Кокорина из итальянской «Фиорентины», передает «Спорт-Экспресс».
Червиченко - о Кокорине: это просто ходячий по полю инвалид
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
«Кокорин в «Фиорентине» просто не играл. Это просто ходячий инвалид по полю. Мне кажется, что в России больше сумасшедших нет. Вряд ли кто-нибудь его возьмет. Если кто-то из сумасшедших даст ему $600 тыс. зарплату, это будет команда нервнобольных», — сказал Червиченко.
В январе 2021 года форвард стал футболистом «Фиорентины». По информации СМИ, итальянский клуб заплатил за трансфер 5 млн. В Серии А Кокорин вышел на поле в четырех матчах, в которых не отметился результативными действиями.
В конце мая «Фиорентина» объявила о назначении Дженнаро Гаттузо на пост главного тренера клуба. Он сменил Джузеппе Якини, который возглавил команду в марте текущего года.
Спустя три недели Дженнаро Гаттузо и клуб прекратили сотрудничество по взаимному согласию сторон. Сообщалось, что между сторонами возникли трения из-за того, что клуб не хочет подписывать игроков, предложенных Хорхе Мендесом, который также является представителем Гаттузо.
Ранее сообщалось о том, что Кокорин может покинуть «Фиорентину».
Футбол,Андрей Червиченко,Александр Кокорин,Спартак,
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