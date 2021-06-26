Поющий Дзюба и снятые трусы: Опубликованы смешные моменты Евро-2020

В подборку, в частности, попал капитан российской сборной Артём Дзюба, исполнивший песню «Улетай». Еще один забавный момент с тренировки одной стран-участниц турнира, во время которой футболист на глазах журналистов снял трусы с партнера.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли матчи бельгийцам и датчанам с разгромным счетом 0:3 и 1:4. Нашей команде удалось обыграть финнов (1:0).
Матчи первенства принимают Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Севилья, Амстердам. Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы. Первыми путевку в четвертьфинал турнира разыграют сборные Уэльса и Дании.