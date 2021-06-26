Поющий Дзюба и снятые трусы: Опубликованы смешные моменты Евро-2020

Матчи первенства принимают Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Севилья, Амстердам. Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы. Первыми путевку в четвертьфинал турнира разыграют сборные Уэльса и Дании.