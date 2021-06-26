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Чемпионат Европы по футболу 2020

Поющий Дзюба и снятые трусы: Опубликованы смешные моменты Евро-2020

Майк Габриелян
59 минут назад
УЕФА опубликовал в Twitter видеоряд с самыми смешными моментами Евро-2020.
В подборку, в частности, попал капитан российской сборной Артём Дзюба, исполнивший песню «Улетай». Еще один забавный момент с тренировки одной стран-участниц турнира, во время которой футболист на глазах журналистов снял трусы с партнера.
Сборная России на Евро-2020 заняла последнее место в своей группе. Россияне проиграли матчи бельгийцам и датчанам с разгромным счетом 0:3 и 1:4. Нашей команде удалось обыграть финнов (1:0).
Матчи первенства принимают Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Санкт-Петербург, Бухарест, Копенгаген, Глазго, Будапешт, Севилья, Амстердам. Сегодня стартует плей-офф чемпионата Европы. Первыми путевку в четвертьфинал турнира разыграют сборные Уэльса и Дании.
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