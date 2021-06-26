«Нельзя так жить!»: Боксер Лебедев резко высказался сборной России

Лебедев отметил, что футболистов «хвалить не за что».
«Да еще такие зарплаты! В голове не укладывается! Провести бы опрос. Эти люди хоть одну операцию оплатили ребенку? Я на стороне людей», - сказал боксер.
Как он выразился: «Сколько у нас футболистов, которые сорят деньгами».
«Но нельзя так жить! Имейте совесть», — добавил Лебедев.
По итогам группового этапа Евро-2020 сборная России набрала три очка, заняв последнее место в группе B. национальная команда проиграл Бельгии (0:3) и Дании (1:4), а также обыграла Финляндию (1:0). Таким образом, российская сборная не смогла выйти из группы континентального первенства третий раз подряд.
По данным из открытых источников, годовая зарплата главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова составляет 2,5 млн. Тренер российской сборной вошел в пятерку самых высокооплачиваемых тренеров Европы. Больше него на Евро-2020 получают только Гарет Саутгейт (Англия, 3 млн), Франк де Бур (Нидерланды, 3 млн), Дидье Дешам (Франция, 4,39 млн) и Йоахим Лёв (Германия, 4,75 млн).