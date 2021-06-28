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Чемпионат Европы по футболу 2020

Двукратный олимпийский чемпион назвал способ спасения российского футбола

Lenta.ruиещё 5
1 час назад
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев назвал способ спасения российского футбола. Его слова приводит «Спорт день за днем».
Двукратный олимпийский чемпион назвал способ спасения российского футбола
Фото: Public Domain / WikimediaPublic Domain / Wikimedia
Спортсмен посчитал, что государство должно выйти из управления футболом, передав финансирование частным инвесторам. По его мнению, тогда футболисты буду бороться за зарплаты, стараясь показать свои лучшие результаты.
«Футбол у нас перекачан деньгами. Когда игрока заваливают деньгами, пропадает какая-либо мотивация. С этим уже ничего не поделать», — подытожил Васильев.
21 июня сборная России по футболу вылетела с чемпионата Европы после группового этапа. Команда разгромно проиграла сборной Дании в заключительном матче группового этапа со счетом 1:4 и потеряла шансы на участие в плей-офф.
После этого в СМИ появилась информация о зарплате главного тренера сборной Станислава Черчесова и одного из игроков команды Романа Зобнина. Сообщалось, что наставник получает 2,5 миллиона евро в год, а игрок — 300 миллионов рублей в год.
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