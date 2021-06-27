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Чемпионат Европы по футболу 2020

На матче в Москве умер «подставной» футболист

Ювелина Бернст
1 час назад
На матче Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) в Москве умер футболист, пишет Sport24.
На матче в Москве умер «подставной» футболист
Фото: ТАССТАСС
Спортсмен вышел на поле и в самом начале игры упал. Ему оказали помощь находившиеся рядом медики, они также консультировались с врачами из реанимобиля, который спешил на помощь. Но спасти игрока не удалось. Причина смерти пока не ясна.
По данным портала, игра проходила вечером в прохладную погоду. Отмечается, что это был футболист, которого не было в заявке команды.
«То есть это был подставной игрок, если можно так сказать. Это редчайший случай в нашей лиге», - сказал президент ЛФЛ Дмитрий Смирнов.
Предположительно, футболиста-любителя мог пригласить сыграть его друг.
По словам Смирнова, произошло примерно то же, что было и с датским футболистом Кристианом Эриксеном. Спортсмену стало плохо во время матча с финнами 12 июня. Его удалось реанимировать. Оказалось, что футболист перенес остановку сердца.
Футбол,Кристиан Эриксен,Дмитрий Смирнов,
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