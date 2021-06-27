«Рубин» проиграл «Уралу» в товарищеском матче

На 19-й минуте первый гол забил полузащитник уральской команды Андрей Егорычев
. После прострела защитника Дениса Кулакова
с правого фланга защитник казанцев был первым на мяче, но не смог должным образом выбить, и Егорычев воспользовался моментом. На 34-й минуте Егорычев оформил дубль. Атака развивалась по левому флангу, где действовали Эрик Бикфалви
и Даниэль Мишкич
. Эрик, увидев открывающегося в центре штрафной Егорычева, сделал передачу. Андрей, действуя против защитника спиной к воротам, сумел его развернуть и забить гол.