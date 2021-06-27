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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Рубин» проиграл «Уралу» в товарищеском матче

Чемпионат.comиещё 1
1 час назад
В товарищеском матче екатеринбургский «Урал» переиграл казанский «Рубин». Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счётом 2:0.
«Рубин» проиграл «Уралу» в товарищеском матче
Фото: © официальный твиттер клуба "Урал"© официальный твиттер клуба "Урал"
На 19-й минуте первый гол забил полузащитник уральской команды Андрей Егорычев. После прострела защитника Дениса Кулакова с правого фланга защитник казанцев был первым на мяче, но не смог должным образом выбить, и Егорычев воспользовался моментом. На 34-й минуте Егорычев оформил дубль. Атака развивалась по левому флангу, где действовали Эрик Бикфалви и Даниэль Мишкич. Эрик, увидев открывающегося в центре штрафной Егорычева, сделал передачу. Андрей, действуя против защитника спиной к воротам, сумел его развернуть и забить гол.
Ранее в товарищеском матче «Рубин» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.
Футбол,Даниэль Мишкич,Андрей Егорычев,Денис Кулаков,Эрик Бикфалви,
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