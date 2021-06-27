«Рубин» проиграл «Уралу» в товарищеском матче

В товарищеском матче екатеринбургский «Урал» переиграл казанский «Рубин». Встреча проходила на «Екатеринбург Арене» и завершилась со счётом 2:0.

Ранее в товарищеском матче «Рубин» принимал «Нижний Новгород». Встреча прошла на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани и завершилась со счётом 2:1.