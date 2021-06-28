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Чемпионат Европы по футболу 2020

Бельгия обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020

News.ruиещё 15
1 час назад
Сборная Бельгии обыграла команду Португалии в 1/8 финала чемпионата Европы по футболу.
Бельгия обыграла Португалию и вышла в четвертьфинал Евро-2020
Фото: PRESSINPHOTO via www.imago-image / globallookpressPRESSINPHOTO via www.imago-image / globallookpress
Встреча прошла в Севилье и завершилась со счётом 1:0. Единственный мяч забил Торган Азар на 42-й минуте. Таким образом, сборная Бельгии вышла в четвертьфинал, где сыграет с Италией.
В воскресенье сборная Чехии обыграла команду Нидерландов и вышла в четвертьфинал на датчан.
В тот же день, 27 июня, Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) показал на видео самые смешные моменты Евро-2020.
Футбол,Евро-2020,УЕФА,
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