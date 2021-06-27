В РФС обратятся в прокуратуру после гибели игрока в ЛФЛ

Член исполкома РФС Сергей Анохин
дал поручение исполнительному директору о проверке ЛФЛ (Любительской футбольной лиги) после смерти одного из футболистов во время матча. Он заявил, что Любительская лига не контролируется МФФ, Москомспортом и Российским футбольным союзом. Будет написано заявление в прокуратуру
. По словам Анохина, в ЛФЛ нет ни скорой помощи, ни техники обеспечения безопасности на соревнованиях, ни карточек игроков, ни медицинских справок. Также функционер заявил, что ЛФЛ является коммерческой лигой и их деятельность направлена на зарабатывание денег на турнирах.