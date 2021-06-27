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В РФС обратятся в прокуратуру после гибели футболиста на матче ЛФЛ

Газета.Ruиещё 1
2 часа назад
Член исполкома РФС Сергей Анохин дал поручение исполнительному директору о проверке ЛФЛ (Любительской футбольной лиги) после смерти одного из футболистов во время матча. Он заявил, что Любительская лига не контролируется МФФ, Москомспортом и Российским футбольным союзом. Будет написано заявление в прокуратуру. По словам Анохина, в ЛФЛ нет ни скорой помощи, ни техники обеспечения безопасности на соревнованиях, ни карточек игроков, ни медицинских справок. Также функционер заявил, что ЛФЛ является коммерческой лигой и их деятельность направлена на зарабатывание денег на турнирах.
В РФС обратятся в прокуратуру после гибели игрока в ЛФЛ
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Мы будем заставлять коммерческие лиги следовать тем регламентам, которые прописаны в департаменте спорта Москвы, в Министерстве спорта и, конечно, в нашей МФФ. Мы не понимаем, кто проводил соревнование, почему и как были допущены игроки, какой регламент, это исключительно коммерческие соревнования, с которыми пора заканчивать. Все коммерсанты не хотят следовать регламентам, не хотят регистрировать игроков, у нас нет ни на кого карточек, нет медицинских допусков. И, конечно же, они пользуются и подменами, и подлогами, и наличными деньгами, не работают с медициной, с правоохранительными органами, это только яркие случаи, которые вы видите. А на самом деле, каждый день, каждые выходные проходят такие случаи», — цитирует Анохина РБК.
Ранее свидетель смерти игрока ЛФЛ Юго-Запад Тимофей Вяткин заявил, что на матче отсутствовали медицинские работники.
Футбол,Сергей Анохин,РФС,Минспорта,Генпрокуратура РФ,МВД,
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