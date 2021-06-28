Сборная Бельгии во второй раз подряд вышла в 1/4 финала Евро

Сборная Бельгии по футболу четвёртый раз в своей истории пробилась на стадию 1/4 финала чемпионата Европы.

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Благодаря победе над Португалией в 1/8 финала Евро-2020 бельгийцы второй раз подряд и четвёртый в истории вышли в четвертьфинал Евро.

Прежде Бельгии это удавалось на континентальных первенствах 1972, 1980 и 2016 годов. При этом на Евро-1972 бельгийцы стали бронзовыми, а на Евро-1980 — серебряными призёрами турнира.