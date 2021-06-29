Дубль Месси помог Аргентине разгромить Боливию

В ночь на вторник в рамках 5-го тура группового этапа Кубка Америки-2021 состоялись два матча.

Уругвай и Парагвай в очной игре определи, кто займёт второе место в группе. В итоге всё решил единственный гол уругвайца Эдинсона Кавани с пенальти.