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Чемпионат Европы по футболу 2020

Тедеско стал главным претендентом на пост главного тренера «Специи»

Спорт-Экспресс
2 часа назад
«Специя» склоняется к кандидатуре Доменико Тедеско на пост главного тренера, информирует Il Secolo XIX. Как отмечается, итальянский клуб больше рассматривал на этот пост экс-тренера «Торино» Марко Джампаоло, но 53-летний специалист отказался.
Тедеско может возглавить «Специю»
Фото: ТАССТАСС
Среди кандидатов есть тренер команды из серии B «Читтаделлы» Роберто Вентурато, который был бы рад пойти на повышение, но для «Специи» это определенный риск. Кроме того, среди претендентов фигурирует Франческо Фариоли, на данный момент проходящий необходимое обучение.
35-летний немецкий специалист тренировал «Спартак» с 2019 по 2021 год. В прошлом сезоне команда заняла второе место в чемпионате России и завоевала путевку в отборочный турнир Лиги чемпионов.
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