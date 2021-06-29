Тедеско может возглавить «Специю»

«Специя» склоняется к кандидатуре Доменико Тедеско на пост главного тренера, информирует Il Secolo XIX. Как отмечается, итальянский клуб больше рассматривал на этот пост экс-тренера «Торино» Марко Джампаоло, но 53-летний специалист отказался.
Среди кандидатов есть тренер команды из серии B «Читтаделлы» Роберто Вентурато, который был бы рад пойти на повышение, но для «Специи» это определенный риск. Кроме того, среди претендентов фигурирует Франческо Фариоли, на данный момент проходящий необходимое обучение.