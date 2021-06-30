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Чемпионат Европы по футболу 2020

Технический комитет РФС: выразили поддержку Черчесову. Основная проблема — уровень игроков

Чемпионат.comиещё 1
37 минут назад
Член технического комитета Российского футбольного союза Михаил Гершкович подвёл итоги заседания, на котором рассматривалась работа главного тренера сборной России Станислава Черчесова на чемпионате Европы — 2020.
В техкомитете РФС выразили поддержку Черчесову
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Выразили поддержку Черчесову. Хотя признали выступление неудовлетворительным. Но основной проблемой признали уровень наших футболистов. Мы отстаём и тактически, и технически.
Главный тренер сумел их вывести на физически хороший уровень, но уровень мастерства не позволил конкурировать. Плюс, Черчесов это тоже отметил, не было самоотдачи, как на чемпионате мира. В этом, может, и есть вина тренера, но все члены Техкома выразили поддержку, пожелали удачи в отборочном чемпионате мира.
Будущее тренера будет решать Исполком РФС, но мы передадим им протокол заседания, в котором все будет отмечено», — сказал Гершкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Футбол,Андрей Панков,Михаил Гершкович,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,РФС,
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