"Рубин" объявил о переходе Игнатьева из "Локомотива"

Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев стал игроком "Рубина", сообщает пресс-служба казанского клуба.
Фото: rubin-kazan.ru rubin-kazan.ru
34-летний футболист подписал однолетнее соглашение с казанцами.
Игнатьев — уроженец Набережных Челнов и начинал профессиональную карьеру в Татарстане. Он знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в "Крыльях Советов". Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за "Нефтехимик", "КАМАЗ", "Краснодар" и "Кубань".
Ранее Слуцкий заявлял, что "Рубин" закончил формирование состава на 95%. В клубе не ожидают трансферов иностранных футболистов, делая ставку на приглашение только российских игроков.