Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

"Рубин" объявил о переходе Игнатьева из "Локомотива"

Реальное времяиещё 2
2 часа назад
Полузащитник "Локомотива" Владислав Игнатьев стал игроком "Рубина", сообщает пресс-служба казанского клуба.
"Рубин" объявил о переходе Игнатьева из "Локомотива"
Фото:  rubin-kazan.ru rubin-kazan.ru
34-летний футболист подписал однолетнее соглашение с казанцами.
Игнатьев — уроженец Набережных Челнов и начинал профессиональную карьеру в Татарстане. Он знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в "Крыльях Советов". Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за "Нефтехимик", "КАМАЗ", "Краснодар" и "Кубань".
Ранее Слуцкий заявлял, что "Рубин" закончил формирование состава на 95%. В клубе не ожидают трансферов иностранных футболистов, делая ставку на приглашение только российских игроков.
Футбол,Владислав Игнатьев,Леонид Слуцкий,Крылья Советов,Локомотив,Камаз,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители