"Рубин" объявил о переходе Игнатьева из "Локомотива"

Игнатьев — уроженец Набережных Челнов и начинал профессиональную карьеру в Татарстане. Он знаком с Леонидом Слуцким по совместной работе в "Крыльях Советов". Также Игнатьев за свою карьеру успел поиграть за "Нефтехимик", "КАМАЗ", "Краснодар" и "Кубань".