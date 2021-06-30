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Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ узнали о возможном возвращении Леонида Слуцкого в сборную России

Говорит Москва
2 часа назад
Главный тренер «Рубина» сменит Станислава Черчесова, сообщают источники издания «Бизнес Online».
СМИ узнали о возможном возвращении Слуцкого в сборную
Фото: РИА НовостиРИА Новости
50-летний специалист — один и основных кандидатов, которых сейчас рассматривает РФС.
Сегодня состоялось заседание технического комитета Российского футбольного союза. Работа Черчесова на Евро-2020 была признана неудовлетворительной.
Тему неудачного выступления национальной команды затронул и Владимир Путин. Во время прямой линии президент предложил подумать о кадровых решениях.
Национальная сборная не смогла пробиться в плей-офф Евро-2020, заняв последнее место в своей группе. В решающем матче команда Станислава Черчесова проиграла датчанам со счётом 1:4.
Леонид Слуцкий работал в сборной России 5 лет назад. Он покинул команду после неудачного выступления футболистов на Евро-2016.
Футбол,
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