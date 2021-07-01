«Спартак» пригласил в команду Лионеля Месси

Месси является воспитанником «Барселоны»: впервые он сыграл за каталонцев в октябре 2004 года. За всю карьеру в клубе футболист стал десятикратным чемпионом Испании, семь раз выиграл Кубок страны и восемь национальных Суперкубков. Благодаря ему «Барселона» четырежды выигрывала Лигу чемпионов и по три раза побеждала в Суперкубке Европы и клубном чемпионате мира. В составе команды Месси провел 778 матчей, забив 672 мячей и сделав 505 результативных передач.