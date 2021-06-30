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Чемпионат Европы по футболу 2020

Роберт Левандовски может перейти в «Реал»

Свободная пресса
1 час назад
Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандоски может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Интерес к звездному форварду проявляет мадридский «Реал», сообщает As.
Роберт Левандовски может перейти в «Реал»
Фото: ReutersReuters
По информации источника, руководство «королевского клуба» не уверено, что сможет подписать текущим летом Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из «Боруссии», поэтому решило переключить своё внимание на 32-летнего поляка.
Напомним, сейчас в мадридском «Реале» нет главного тренера. Предыдущий наставник «сливочных» Зинедин Зидан ушел из клуба в конце мая текущего года.
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