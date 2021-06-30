Роберт Левандовски может перейти в «Реал»

Нападающий мюнхенской «Баварии» и сборной Польши Роберт Левандоски может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Интерес к звездному форварду проявляет мадридский «Реал», сообщает As.

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По информации источника, руководство «королевского клуба» не уверено, что сможет подписать текущим летом Килиана Мбаппе из ПСЖ или Эрлинга Холанда из «Боруссии», поэтому решило переключить своё внимание на 32-летнего поляка.