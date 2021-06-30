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Чемпионат Европы по футболу 2020

«МЮ» и «Боруссия» согласовали трансфер Санчо

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Нападающий дортмундской «Боруссии» Джедон Санчо близок к переходу в «Манчестер Юнайтед», пишет журналист Фабрицио Романо в своём «Твиттере».
«МЮ» и «Боруссия» согласовали трансфер Санчо
Фото: ReutersReuters
Стороны согласовали трансфер англичанина за 90 млн евро. Сумма может вырасти с учётом различных бонусов.
Санчо уже согласовал личный контракт с манкунианцами. Планируется подписание договора между сторонами до 2026 года.
Ранее нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подтвердил вояж Санчо в «МЮ», отвечая на комментарий одного из пользователей в «Твиттере».
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