Супруга Кокорина отписалась от игрока в Instagram

Кокорин, перешедший в "Фиорентину" в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями. До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы.