Супруга Кокорина отписалась от игрока в Instagram

"Сейчас очень сложное время для меня Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично Но есть вещи, которые невозможно держать в себе Предательство близкого человека, наверное, самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок Придет время, и я расскажу об этом открыто, как никогда " — пишет девушка в сториз.