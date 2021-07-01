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Чемпионат Европы по футболу 2020

Супруга Кокорина опубликовала пост в Instagram о предательстве и отписалась от игрока

Газета.Ru
2 часа назад
Супруга форварда итальянской "Фиорентины" Александра Кокорина Дарья Валитова опубликовала пост в Instagram о предательстве близкого человека, а также отписалась от игрока, информирует "Чемпионат.com".
Супруга Кокорина отписалась от игрока в Instagram
Фото: InstagramInstagram
"Сейчас очень сложное время для меня Я не привыкла говорить о таких вещах вслух или публично Но есть вещи, которые невозможно держать в себе Предательство близкого человека, наверное, самое тяжелое, что может случиться с каждым из нас Это похоже на маленькую смерть, когда внутри что-то останавливается, какие-то механизмы перестают работать и наступает холод Прямо сейчас я еще не готова об этом говорить и вдаваться в подробности, так как эмоции берут верх над разумом и здравым смыслом, мне просто важно зафиксировать это и вынести определенный жизненный урок Придет время, и я расскажу об этом открыто, как никогда " — пишет девушка в сториз.
Кокорин, перешедший в "Фиорентину" в прошедшее зимнее трансферное окно, сыграл в сезоне Серии А 93 минуты. За это время 30-летний форвард не сумел отметиться результативными действиями. До этого россиянин не выходил в официальных матчах два с половиной месяца из-за травмы.
В матче 25-го тура Серии А с "Ромой" (1:2) форвард получил мышечное повреждение. Также футболист выступал за московское "Динамо" махачкалинский "Анжи", петербургский "Зенит" и столичный "Спартак". Ранее сообщалось, что брата форварда Кирилла Кокорина наказали за сопротивление полицейским.
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