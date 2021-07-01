Бышовец: футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было

«Исторически так сложилось, что футбол на Украине доминировал, а российского никогда и не было. Скорее, это был московский футбол. Ну и мы все знаем, что украинская сборная комплектуется по базовому принципу. В основном составе стабильно по пять-шесть представителей киевского «Динамо», — цитирует Бышовца «Новый век».
«Украина готовит свою молодёжь, а не занимается массовой закупкой футболистов, как это принято в некоторых клубах России. В итоге киевское «Динамо» становится чемпионом Украины, опережая донецкий «Шахтёр», у которого несколько другой подход», — сказал он.
«Допустим, придёт какой-то новый тренер, и я с трудом представляю, какая Россия будет играть с Хорватией в сентябре», — сказал тренер.