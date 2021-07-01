Источник: Варан продолжит карьеру в «Манчестер Юнайтед»

Как сообщает ESPN, «Красные дьяволы» близки к покупке 28-летнего французского футболиста, у которого остался год по контракту с «Реалом». Английский клуб уверен, что сможет получить его за 50 миллионов евро, несмотря на первоначальные требования Мадрида (70 миллионов евро). «Реал» готов расстаться с игроком, чтобы он не ушел бесплатно через год.
Варан защищает цвета «Реала» с 2011 года, а до этого играл за «Ланс», воспитанником которого является. В прошлом сезоне Рафаэль принял участие в 31 матче «Примеры», забил два гола и получил две желтые карточки.