Источник уточняет, что в начале июня 30-летний футболист приобрел автомобили марок BMW M5 и Lamborghini Aventador Roadster.
Отмечается, что на своей машине BMW M5 спортсмен Александр Кокорин успел нахватать большое число штрафов. Только с середины июня их у него насчитывается 24 неоплаченных на общую сумму 100 тыс. рублей.
В числе нарушений - и перевозка людей вне кабины в 6 утра на Краснопресненской набережной. Известно, что Кокорин-младший и Григорян катались на капоте автомобиля, а за рулем находилась Люсьен Белоусова, с которой накануне ночью проводили время парни.
Почему Люсьен оказалась за рулем транспортного средства Кокорина - пока неясно, однако вчера вечером супруга Александра Кокорина написала пост в социальных сетях про "предательство близких людей", а также отписалась от нападающего "Фиорентины" в Instagram.
На инсту-модель был оформлен административный протокол, а копилка собственника авто – Кокорина-старшего – очевидно в ближайшем будущем побьет новые рекорды по штрафам.
Напомним, Пресненский суд Москвы в мае 2019 года осудил братьев Кокориных, Павла Мамаева
и их товарища Александра Протасовицкого за то, что они устроили драки в центре Москвы, на срок от одного года пяти месяцев до года и шести месяцев колонии. Кокорин-младший пробыл в заключении 11 месяцев.