Источник уточняет, что в начале июня 30-летний футболист приобрел автомобили марок BMW M5 и Lamborghini Aventador Roadster.

Отмечается, что на своей машине BMW M5 спортсмен Александр Кокорин успел нахватать большое число штрафов. Только с середины июня их у него насчитывается 24 неоплаченных на общую сумму 100 тыс. рублей.

В числе нарушений - и перевозка людей вне кабины в 6 утра на Краснопресненской набережной. Известно, что Кокорин-младший и Григорян катались на капоте автомобиля, а за рулем находилась Люсьен Белоусова, с которой накануне ночью проводили время парни.

Почему Люсьен оказалась за рулем транспортного средства Кокорина - пока неясно, однако вчера вечером супруга Александра Кокорина написала пост в социальных сетях про "предательство близких людей", а также отписалась от нападающего "Фиорентины" в Instagram.

На инсту-модель был оформлен административный протокол, а копилка собственника авто – Кокорина-старшего – очевидно в ближайшем будущем побьет новые рекорды по штрафам.