Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

Новый босс «Спартака» обвинил «Матч ТВ» в предвзятости. Комментаторы назвали это бредом

Просто Про Спортиещё 1
2 часа назад
Новый член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов обвинил комментаторов «Матч ТВ» в том, что они болеют против клуба.
Новый босс «Спартака» обвинил «Матч ТВ» в предвзятости
Фото: Просто Про СпортПросто Про Спорт
«Как болельщик «Спартака» и обычный зритель, могу высказаться на эту тему. Когда «Спартак» забивает гол, комментатор «Матч ТВ» говорит: «Что ж, жаль. Надо скорее отыгрываться». Это говорят уважаемые люди, комментирующие матчи. Такого быть не должно.
На Первом канале важны все зрители. Так что сам тщательно слежу, чтобы мои симпатии и антипатии не проявлялись в эфире. А вне его никогда не стеснялся говорить, что болею за «Спартак», — цитирует Клейменова «РБ Спорт».
На это отреагировали комментаторы «Матч ТВ» Константин Генич и Дмитрий Шнякин.
«Новый независимый член совета директоров дал комментарий. Хоть раз было такое на канале? Что за бред?» — написал Генич.
«Феноменальный бред», — поддержал его в реплаях Шнякин.
Футбол,Дмитрий Шнякин,Кирилл Клейменов,Константин Генич,Спартак,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители