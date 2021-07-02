Новый босс «Спартака» обвинил «Матч ТВ» в предвзятости

«Как болельщик «Спартака» и обычный зритель, могу высказаться на эту тему. Когда «Спартак» забивает гол, комментатор «Матч ТВ» говорит: «Что ж, жаль. Надо скорее отыгрываться». Это говорят уважаемые люди, комментирующие матчи. Такого быть не должно.
На Первом канале важны все зрители. Так что сам тщательно слежу, чтобы мои симпатии и антипатии не проявлялись в эфире. А вне его никогда не стеснялся говорить, что болею за «Спартак», — цитирует Клейменова «РБ Спорт».
«Новый независимый член совета директоров дал комментарий. Хоть раз было такое на канале? Что за бред?» — написал Генич.
«Феноменальный бред», — поддержал его в реплаях Шнякин.