Боярский: лучшие тренеры винят себя в поражениях, а Черчесов - трус

Боярский считает, что Черчесов плохо подготовил команду в Австрии. По его мнению, тренер должен быть громоотводом, чтобы футболисты за него бились.

Сборная России пропустила семь голов в трех матчах чемпионата Европы — 2020 и не смогла выйти из группы. Россияне обыграли финнов (1:0), а также потерпели поражения от Бельгии (0:3) и Дании (1:4). Таким образом, российская команда заняла четвертое место в своей группе, набрав три очка.