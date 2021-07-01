Боярский: лучшие тренеры винят себя в поражениях, а Черчесов - трус

«О том, что у нас не самые сильные футболисты, знают все. Но возникает вопрос к тренеру, а ты тогда для чего нужен? Это никак не должно служить оправданием главному тренеру сборной, особенно, когда он не берет вину на себя, тем самым подставляя своих же игроков. Лучшие тренеры мира всегда просят винить себя, а не игроков, а Черчесов ведет себя трусливо», — цитирует Боярского Sport24.
«Если он называет лучшим матчем поражение от Дании, то самым лучшим для него станет разгром от Хорватии 8:1? Но, надеюсь, он все-таки не будет руководить командой в этом матче», — сказал Боярский.