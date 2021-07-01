Глава ФИФА высказался о трансферной реформе

Он отметил, что клиринговая палата ФИФА гарантирует, что клубы, занимающиеся подготовкой игроков, смогут получить причитающиеся им деньги.

В феврале 2020 года комитет ФИФА одобрил создание клиринговой палаты — специального фонда, средства из которого пойдут на выплату компенсаций клубам за подготовку игроков.