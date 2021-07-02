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СМИ назвали стоимость рекламных постов Роналду в Instagram

ТК «Звезда»иещё 1
2 часа назад
Аккаунт португальского футболиста Криштиану Роналду стал самым доходным в социальной сети Instagram. Один рекламный пост, размещенный нападающим «Ювентуса», стоит 1,6 миллиона долларов.
Названа стоимость рекламных постов Роналду в Instagram
Фото: LiveMediaReporter Torino globallookpressLiveMediaReporter Torino globallookpress
На втором месте среди самых дорогих для рекламы стала страница актера Дуэйна «Скалы» Джонсона. У него 250 миллионов подписчиков (у Роналду - 308 миллионов), а рекламный пост обходится в 1,52 миллиона долларов.
Третье место среди самых высокооплачиваемых звезд в Instagram занимает американская поп-певица Ариана Гранде, у которой 248 миллионов фолловеров. Рекламодатель должен заплатить 1,51 миллиона долларов за размещение в ее аккаунте, сообщает BBC со ссылкой на исследование маркетинговой компании Hopper HQ.
Ранее Роналду первым в мире набрал 500 миллионов подписчиков в социальных сетях. В Instagram и Facebook футболист стал самым популярным человеком.
Футбол,Криштиану Роналду,
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