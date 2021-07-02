Черчесов рассказал, почему Смолова не вызвали в сборную России

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«Его не было в сборной несколько лет – травмы, уход в «Сельту». Промах с пенальти на ЧМ-2018 никак не повлиял, мы не злопамятные, мы профессионалы.

Но Смолова долго не было, а у нас сформировалось трио нападающих, которые друг друга устраивают. Дзюба забил 20, Соболев – 15, Заболотный – вроде 12. Больше, чем Смолов. Дзюбу мы брали точно. Заболотный тоже был вне конкуренции. Выбирали между Соболевым и Смоловым. Мое мнение: Федя заслужил попасть на Евро, но не в роли основного. Основной нападающий у нас – капитан Дзюба. А как с ролью запасного справляется Федор, мы знаем по чемпионату мира. В нашем понимании, он не очень справляется. У каждого свой характер.

Чтобы убедиться, я сказал, что мы его внесем в запасной список. Дальше ответ на мой вопрос он дал сам. Если человек находится в запасном списке и дал такой пост в инстаграме помощники на следующий день сказали мне: «Саламыч, ты был прав». Если он так отреагировал, будучи в запасном списке, откуда могут вызвать в основу, то, может, он и на Евро вел бы себя похожим образом.

Возьмем сборную Франции. Они вызвали Бензема, он забил четыре мяча, но команда вылетела. Сами французы пишут, что внутри команды химия нарушилась. А вот с Жиру, который на ЧМ-2018 ни разу в створ не попал, они стали чемпионами мира.

А что касается Смолова, то отношения с Федей у меня сейчас хорошие, виделись на сборах, поговорили. Он теперь дальше готовится, работает. Раньше мне кто-то усы показывал и так далее. Но это не влияет», — сказал Черчесов на пресс-конференции.