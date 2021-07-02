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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Почти ничего не понял». Губерниев прокомментировал пресс-конференцию Черчесова

Чемпионат.comиещё 3
40 минут назад
Журналист и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями о состоявшейся сегодня, 2 июля, пресс-конференции главного тренера сборной России Станислава Черчесова.
«Почти ничего не понял»: Губерниев о пресс-конференции Черчесова
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Из слов Черчесова я почти ничего не понял. Хотя нет, понял одно: Черчесов поговорит с главным тренером сборной и они вместе примут решение — непосредственно Черчесов и главный тренер сборной. На свой вопрос, как и на многие другие, ответа не услышал.
Не очень понял, зачем это было нужно. Отдаю должное тренеру: он молодец, что пришёл на прямой эфир, — это смелое решение. Но нужно всё-таки держать удар.
Вспомните Карнеги: если тебе достался лимон — сделай из него лимонад. Лимон Черчесову достался, а он к этому лимону купил ещё пять тонн лимонов и начал всё это выдавливать. Должна быть какая-то привлекательность, а если что-то не так, значит, надо обратить в свою веру, быть обаятельным, медийным. Вместо плюсов, которые тренер мог получить после пресс-конференции, — одни лишь минусы.
Не очень понимаю, что будет дальше. Как и не буду говорить, должен Черчесов уйти или остаться. Но то, что тренер усложнил себе ситуацию, — это факт. Причём как в медийном, так и во внутрикорпоративном поле», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Футбол,Дмитрий Губерниев,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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