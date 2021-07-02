«Спартак» заинтересовался чемпионом Европы Жоао Мариу

28-летний хавбек провел минувший сезон в составе лиссабонского «Спортинга» на правах аренды. Контракт с итальянским клубом истекает в 2022 году. Однако Мариу рассматривает и другие варианты продолжения карьеры. Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении хавбека.