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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Спартак» заинтересовался чемпионом Европы

Lenta.ru
44 минуты назад
Московский «Спартак» заинтересовался полузащитником сборной Португалии и «Интера» Жоао Мариу. Об этом сообщает Record.
«Спартак» заинтересовался чемпионом Европы Жоао Мариу
Фото: ReutersReuters
28-летний хавбек провел минувший сезон в составе лиссабонского «Спортинга» на правах аренды. Контракт с итальянским клубом истекает в 2022 году. Однако Мариу рассматривает и другие варианты продолжения карьеры. Сразу несколько европейских клубов заинтересованы в приобретении хавбека.
В качестве усиления чемпиона Европы рассматривают в «Вильярреале», «Ницце» и московском «Спартаке». «Интер» требует за футболиста 7,5 миллиона евро.
Мариу имеет опыт выступлений в Российской премьер-лиге (РПЛ). Сезон 2019/2020 он провел в московском «Локомотиве».
В составе сборной Португалии Мариу провел 45 матчей и забил два гола. В 2016 году он вместе с командой завоевал золото чемпионата Европы.
Футбол,Локомотив,Спартак,
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