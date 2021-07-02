Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

СМИ: РФС готов отправить Черчесова в отставку

Российская Газета
1 час назад
Российский футбольный союз (РФС) обсуждает отставку главного тренера сборной Станислава Черчесова. Переговоры между организацией и представителями специалиста по условиям расторжения контракта начнутся в ближайшие дни, сообщает РБК.
РФС начал искать замену Черчесову
Фото: Martin Rose - UEFA/UEFA via Getty ImagesMartin Rose - UEFA/UEFA via Getty Images
В ближайшее время в РФС будет сформирован список кандидатов на пост наставника национальной команды. Рассматриваются варианты с назначением как иностранного тренера, так и отечественного. Отмечается, что среди претендентов нет рулевого питерского "Зенита" Сергея Семака, о чем ранее писали некоторые СМИ.
Что касается реакции Черчесова, то сегодня днем он дал большую пресс-конференцию, в ходе которой заявил о том, что не собирается принимать импульсивных решений.
"Я выполняю определенную роль, и ее нужно выполнять правильно. Детального разговора с руководством не было. На сегодня у меня мысли только о том, как обыграть первого числа Хорватию", - сказал Черчесов.
Футбол,Сергей Семак,Станислав Черчесов,РФС,Зенит,
9
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители