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Чемпионат Европы по футболу 2020

Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед

RT на русскомиещё 1
1 час назад
Сборная Италии установила новый рекорд чемпионатов Европы по футболу по продолжительности победной серии в матчах квалификации и финальной части турнира.
Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед
Фото: ReutersReuters
Победа над Бельгией в четвертьфинале Евро-2020 стала для итальянцев 15-й подряд в рамках турнира, с учётом матчей квалификации.
Италия также впервые в своей истории сумела выиграть пять матчей финальной части Евро подряд. Прежде подобное удавалось только трём командам — Франции, Нидерландам, и Чехии.
Ранее сообщалось, что Италия сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020.
Футбол,Евро-2020,
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