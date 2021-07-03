Италия установила рекорд Евро по продолжительности серии побед

Сборная Италии установила новый рекорд чемпионатов Европы по футболу по продолжительности победной серии в матчах квалификации и финальной части турнира.
Победа над Бельгией в четвертьфинале Евро-2020 стала для итальянцев 15-й подряд в рамках турнира, с учётом матчей квалификации.
Италия также впервые в своей истории сумела выиграть пять матчей финальной части Евро подряд. Прежде подобное удавалось только трём командам — Франции, Нидерландам, и Чехии.
Ранее сообщалось
, что Италия сыграет с Испанией в 1/2 финала Евро-2020.