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Чемпионат Европы по футболу 2020

Датские болельщики спели песню про Дзюбу

Газета.Ru
2 часа назад
Фанаты сборной Дании перед матчем 1/4 финала чемпионата Европы — 2020 с национальной командой Чехии исполнили песню, посвященную нападающему сборной России Артему Дзюбе, сообщает «Матч ТВ».
Датские болельщики спели песню про Дзюбу
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Напомним, сборная России играла с Данией в рамках 3-го тура группового этапа Евро. Матч закончился разгромным поражением россиян со счетом 1:4. Единственный мяч у проигравшей команды забил Дзюба.
Датчане вышли в плей-офф со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) и уже упомянутой крупной победы над Россией. В 1/8 финала с крупным счетом были переиграны валлийцы (4:0).
Сборная Чехии в группе D заняла третье место после победы на Шотландией (2:0), ничьи с хорватами (1:1) и поражения от англичан (0:1). В 1/8 финала чехи в основное время переиграли сборную Нидерландов (2:0).
Ранее журналист Геннадий Орлов заявил, что Артема Дзюбу в России ждет обструкция от болельщиков.
Футбол,Геннадий Орлов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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