Датские болельщики спели песню про Дзюбу

Датчане вышли в плей-офф со второго места в группе В после двух стартовых поражений от Финляндии (0:1) и Бельгии (1:2) и уже упомянутой крупной победы над Россией. В 1/8 финала с крупным счетом были переиграны валлийцы (4:0).