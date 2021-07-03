Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
Войти в почту
Чемпионат Европы по футболу 2020

«Одни доллары в глазах»: Названа проблема футболистов сборной России

Майк Габриелян
1 час назад
Ветеран ленинградского «Зенита» Юрий Желудков предложил ограничить 100 тысячами рублей зарплату футболистов российской премьер-лиги и национальной сборной. Об этом он сказал в интервью «Газете. Ru».
«Одни доллары в глазах»: Ветеран «Зенита» раскрыл проблему сборной России
Фото: ФК "Зенит"/ТАССФК "Зенит"/ТАСС
«Я к введению потолка зарплат отношусь положительно. Молодым надо платить 30 тысяч рублей, опытным игрокам и членам сборной — 100 тысяч рублей», - отметил Желудков.
Он предложил платить больше только за победы: «выиграли игру — получили $30 тысяч или $50 тысяч».
При этом ветеран согласился с тем, что лига «сильно упадет в качестве». Однако другого пути нет. При нынешней системе у российских футболистов нет стимула, они получают миллионы евро и показывают абсолютно никчемный футбол.
Желудков отметил, что нынешнему футбольному поколению неинтересно выступать «за флаг, гимн и страну».
«У них одни доллары в глазах. Это еще наше поколение могло выступать за флаг и гимн, а здесь бесполезно», — сказал Желудков.
На чемпионате Европы сборная России заняла последнее место в группе B. Команда показала тусклую, безынициативную игру и два раза проиграла с огромным счетом.
Футбол,Юрий Желудков,СБОРНАЯ РОССИИ,Зенит,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаЕвро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годЗодиакГаданияЛунный календарьКалендарь МайяВангаСонникПсихологияДизайн человекаИменаРетроградный Меркурий2021 годНумерологияВосточный гороскоп
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители