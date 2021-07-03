«Одни доллары в глазах»: Ветеран «Зенита» раскрыл проблему сборной России

Ветеран ленинградского «Зенита» Юрий Желудков
предложил ограничить 100 тысячами рублей зарплату футболистов российской премьер-лиги и национальной сборной. Об этом он сказал в интервью
«Газете. Ru».
Фото: ФК "Зенит"/ТАССФК "Зенит"/ТАСС
«Я к введению потолка зарплат отношусь положительно. Молодым надо платить 30 тысяч рублей, опытным игрокам и членам сборной — 100 тысяч рублей», - отметил Желудков.
Он предложил платить больше только за победы: «выиграли игру — получили $30 тысяч или $50 тысяч».
При этом ветеран согласился с тем, что лига «сильно упадет в качестве». Однако другого пути нет. При нынешней системе у российских футболистов нет стимула, они получают миллионы евро и показывают абсолютно никчемный футбол.
Желудков отметил, что нынешнему футбольному поколению неинтересно выступать «за флаг, гимн и страну».
«У них одни доллары в глазах. Это еще наше поколение могло выступать за флаг и гимн, а здесь бесполезно», — сказал Желудков.
На чемпионате Европы сборная России
заняла последнее место в группе B. Команда показала тусклую, безынициативную игру и два раза проиграла с огромным счетом.