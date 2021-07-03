«Одни доллары в глазах»: Ветеран «Зенита» раскрыл проблему сборной России

Он предложил платить больше только за победы: «выиграли игру — получили $30 тысяч или $50 тысяч».

При этом ветеран согласился с тем, что лига «сильно упадет в качестве». Однако другого пути нет. При нынешней системе у российских футболистов нет стимула, они получают миллионы евро и показывают абсолютно никчемный футбол.