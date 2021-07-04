Экс-игрок "Спартака" поддержал сборную Украины

Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1). Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав шесть очков.