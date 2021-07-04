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Чемпионат Европы по футболу 2020

Экс-игрок "Спартака" поддержал сборную Украины

Газета.Ru
1 час назад
Бывший игрок московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко поддержал украинских футболистов после поражения от английской команды в четвертьфинале чемпионата Европы - 2020 (0:4).
Экс-игрок "Спартака" поддержал сборную Украины
Фото: газета.ругазета.ру
"Подытоживая выступление на Евро, могу сказать только Спасибо! За эмоции. Равнодушных точно не было. Верю в будущее этой команды. И самое главное — здоровья всем и скорейшего выздоровления травмированным", — написал Калиниченко в Twitter.
Сборная Украины заняла третье место на групповом этапе Евро-2020, набрав три очка. Украинцы обыграли Северную Македонию (2:1) и потерпели поражения от Нидерландов (2:3) и Австрии (0:1). В 1/8 финала сборная Украины обыграла Швецию в дополнительное время (2:1). Английская сборная заняла первое место в группе D, набрав шесть очков.
7 июля в полуфинальном матче Евро-2020 сборная Англии встретится с Данией на лондонском стадионе "Уэмбли". Ранее Бывший президент московского "Спартака" Андрей Червиченко высказался после поражения сборной Украины от Англии в четвертьфинальном матче чемпионата Европы — 2020.
Футбол,Андрей Червиченко,Максим Калиниченко,Спартак,
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