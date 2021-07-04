«Россияне уже болеют против сборной»: кого зовут на смену Черчесову

"Если мы хотим перемен, то возглавить должен иностранный специалист. Нас еще [Гус] Хиддинк в 2008 году предупреждал, что наш футбол идет по наклонной, если мы не сделаем необходимые выводы, то мы скатимся. Вот это и произошло. Если придут тренеры, которые видят наш футбол, видят наши проблемы и знают, как их решить, то, конечно, должен возглавлять иностранный тренер. Если мы хотим остаться на этом же уровне без развития, то тогда нужен отечественный, - рассуждает бывший нападающий. - Этот человек должен быть на уровне где-то клуба. Человек, который будет развивать футбол, какие-то современные тенденции. Возможно, нужен какой-то молодой специалист, с какими-то своими прогрессивными взглядами. Все равно надо нам выстраивать систему, потому что без системы придет какой-то определенный тренер и столкнется с такой же проблемой, что игроки не соответствуют уровню сборной. Это же уже ни в какие ворота не лезет. Значит, надо воспитывать своих игроков, которые будут соответствовать уровню сборной. И нужен человек с прогрессивным взглядом, который знает современный футбол, который может прийти с какой-нибудь программой и развивать наш футбол. Вот, обратились наши в какую-то голландскую компанию, которая разрабатывает развитие футбола, но это не то. В принципе, все новшества лежат в голландском футболе. Поэтому здесь нужно смотреть осторожно, нельзя назначать кого-то, даже человека с именем, но у него при этом непрогрессивный футбол, он играет по старинке. Будет результат, но никакого развития мы не получим. А можно назвать какого-то молодого, прогрессивного, пройдет время, и мы получим результат. Здесь все надо смотреть в комплексе, и тренера ставить, если это будет иностранец, и смотреть, как он видит наш футбол, что нужно сделать. Если взгляды руководства Российского футбольного союза и тренера совпадают, то, конечно, надо приглашать и работать".