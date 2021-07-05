Пять вещей, за которые мы скажем Черчесову «спасибо»

Кажется, эпоха тренера в сборной подходит к концу. Было не только плохое.

Фото: MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES MATTHIAS HANGST/GETTY IMAGES

Обсуждение будущего Станислава Черчесова сборной России продолжается. Высока вероятность, что тренер всё-таки покинет свой пост. Если это произойдёт, завершится пятилетний цикл Черчесова в национальной команде. Никто не работал беспрерывно со сборной дольше него. И хоть завершится этап на плохой ноте, хорошего в нём тоже хватало. Выделили пять вещей, за которые мы можем быть благодарны Черчесову и его штабу.

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Домашний чемпионат мира

Здесь лишних слов не нужно. Команда Черчесова достигла лучшего результата в истории сборной России на чемпионатах мира. В 2018 мы испытали эмоции, которые останутся с нами навсегда. Как забыть, к примеру, гол Марио Фернандеса в четвертьфинале с Хорватией? Или сейв Акинфеева против Испании? За лето-2018 точно стоит поблагодарить Черчесова и команду.

Вернул любовь к сборной. Пусть и на короткий срок

Успех на чемпионате мира привёл к тому, что сборную снова полюбили. Почти на каждом матче отборочного турнира к Евро команда собирала полные стадионы, купалась в классной атмосфере, а Дзюба вообще был героем для всех мальчишек страны. Идиллия была недолгой и продлилась до первых неудач, но мы хотя бы снова почувствовали, каково это гордиться сборной и ждать каждый её матч.

Уверенный отбор на Евро

Мы уже забыли, но сборная России максимально классно прошла отбор на чемпионат Европы. Команда добилась побед во всех матчах, кроме игр с бельгийцами. Фавориту дважды проиграли без особых шансов, но это было ожидаемо. Зато в остальных случаях команда вообще не оступалась, уверенно брала свои очки и не спотыкалась там, где могли споткнуться прошлые поколения. Лучшим матчем евроотбора можно назвать домашнюю встречу с Шотландией – 4:0 в «Лужниках». Казалось, что с такой игрой Россия сможет многого достичь и на самом чемпионате Европы. Но увы.

Провёл смену поколений

С этим можно спорить, но в целом Черчесов справился с задачей обновить команду. Да, в обойме остались Жирков, Семёнов, Кудряшов, но по сравнению с чемпионатом мира на Евро поехала совсем другая команда. Пост первого номера занял Матвей Сафонов и, кажется, надолго. Заиграл Дивеев, на правом фланге стал появляться Караваев. Команда не обновилась кардинально, но и выжженную землю Черчесов после себя точно не оставит.

В команде не было равнодушных