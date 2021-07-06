Бывший владелец «Рединга» Зингаревич купил болгарский клуб

Российский бизнесмен Антон Зингаревич
приобрёл 99% футбольного клуба «Ботев» из Пловдива. Это одна из старейших спортивных организаций Болгарии, выступающая в высшем дивизионе чемпионата страны. В прошлом сезоне «Ботев» занял десятое место в турнирной таблице. Контрольный пакет акций болгарского клуба перешёл к Антону Зингаревичу 5 июля. Официально сделка завершится ближе к середине июля. О смене владельца клуба сообщило Национальное телевидение Болгарии. Исполнительный директор «Ботева» Даниэль Серехидо уточнил, что сделку ещё не занесли в торговый регистр. Он ожидает, что это произойдёт к концу недели. По информации ТАСС, переговоры о продаже болгарского клуба велись с 2020 года. В декабре руководство «Ботева» сообщило, что планирует перейти к обсуждению продажи 60% акций организации. В январе 2021 года общее собрание клуба приняло решение ввести Антона Зингаревича в состав совета «Ботева». Бизнесмен сообщил, что планирует заняться вопросом инвестиций, а также развитием детской спортивно-юношеской школы и улучшением тренировочной базы. С 2012 по 2014 год Антон Зингаревич владел контрольным пакетом акций английского футбольного клуба «Рединг». В 2020-м появилась информация , что он планирует приобрести французский футбольный клуб «Шатору». В августе 2016 года Антона Зингаревича объявили в розыск по подозрению в мошенничестве с банковскими кредитами. Спустя три года с бизнесмена сняли все обвинения по этому делу. В 2021 году Санкт-Петербург был одним из 11 городов, которые принимали чемпионат Европы по футболу. Турнир, из которого уже выбыла российская сборная, начался 11 июня и закончится 11 июля. Игроки сборной России
заработали около 1 млрд рублей за участие в Евро-2020. Фото: кадр из видео / YouTube-канала Botev Plovdiv Новости без купюр и масок в инстаграме «Секрета фирмы» .