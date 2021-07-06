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Чемпионат Европы по футболу 2020

«Евро-2020» вышел на финишную прямую. Что ждать от матчей?

BFM.RU
57 минут назад
Полуфинал Дания — Англия называют схваткой атакующего футбола с оборонительным. Это не совсем так: англичане не ставят у своей штрафной «автобус», да и вообще, современный футбол — универсален. То, что его не показывает сборная России, еще не значит, что такого футбола не существует.
«Евро-2020» вышел на финишную прямую. Что ждать от матчей?
Фото: EPA/ТАССEPA/ТАСС
А поединок Испания — Италия выделяют как главный на этой стадии. Кстати, команды — самые результативные на «Евро»: 12 и 11 мячей соответственно. 11 мячей и у Дании. Эти сборные встречаются на четвертом первенстве континента подряд. Последнее свидание — в 2016 году, в одной восьмой турнира в Сен-Дени. Италия победила 2:0, отомстив за разгром 0:4 в финале «Евро-2012». Напомню: «Скуадра Адзурра» не проигрывает 32 матча подряд. Испания же, наряду с Германией, самая титулованная команда чемпионатов Европы — три Кубка Анри Делоне. Вот какую характеристику вторничному полуфиналу дает ведущий «Матч ТВ» и канала «360», телекомментатор Дмитрий Дерунец:
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Дмитрий Дерунец, ведущий «Матч ТВ» и канала «360», телекомментатор «Лично я очень рад за сборную Испании, потому что наугад поставил, что именно она станет чемпионом Европы. Еще до начала турнира. Я в восторге от баскского футбола. Поэтому особенно рад, что в этой команде именно баски играют значительную роль. Это Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), вратарь Унай Симон («Атлетик»), который просто «вытащил» сборную в поединке со Швейцарией в одной восьмой финала. Очень интересная предстоит игра. Жду, что, возможно, даже будет забито много мячей, несмотря на статус полуфинала. И спрогнозировал бы победу Испании — 3:2. Понятно, что все в восторге от сборной Италии, которая очень хороша, и как удивляет работа тренера Роберто Манчини. Посмотрим. Травма Спинаццолы (у него диагностировали травму ахиллова сухожилия; в матче с Бельгией Спинаццолу унесли с поля на носилках. — BFM.ru) может стать чуть более важным фактором риска, чем кажется. И если с Лукаку прекрасно справилась пара центральных защитников сборной Италии, то здесь опасности больше. У Испании не только Мората или Морено могут забыть. С другой стороны, у Италии классная оборона, а оборона выигрывает все-таки большие турниры — мы это знаем».
Дмитрий прав: крайне редко титул берет команда с торжествующей атакой, обычно такие слетают до решающего матча. На текущем «Евро» уже нет Бельгии, Португалии, Германии, из «романтиков» остались лишь датчане. Кстати, россияне тоже все еще есть. Сергей Карасев получил уже шестое назначение от УЕФА: московский арбитр отработает резервным судьей как раз встречу Испания — Италия. На групповом этапе он был резервным на матче Австрия — Северная Македония и главным на играх Италия — Швейцария и Германия — Венгрия, а в плей-офф судил пару Нидерланды — Чехия (1/8 финала), после чего стал четвертым рефери на поединке Чехия — Дания (¼ финала). Последним и главным местом «Евро-2020» становится Лондон, это единственный город, который превзойдет Санкт-Петербург по числу матчей турнира: у британской столицы их будет восемь, а у Северной Пальмиры останется семь.
И о деньгах: за участие в первенстве континента полагается 9 млн евро с четвертью — их получили все. Каждая победа в группе — полтора миллиона евро, ничья — 750 тысяч. Выход из группы — 2 млн, четвертьфинал — 3 млн с четвертью, полуфинал — еще плюс 5 млн в копилку, финал — еще 7 млн. Победа в турнире принесет дополнительно ко всем радостям 10 млн евро. Нам все это не грозит: Россия всего заработала 10 млн 750 тысяч (спасибо, что хоть Финляндию одолели). А Украина, кстати — 16 млн евро.
Полуфинал Испания — Италия, как и оставшиеся встречи, пройдет на лондонском стадионе «Уэмбли». Начало матча — в 22 часа, прямая телетрансляция — на канале «Россия 1».
Футбол,Евро-2020,Дмитрий Дерунец,Сергей Карасев,Роберто Манчини,СБОРНАЯ РОССИИ,УЕФА,Business FM,
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