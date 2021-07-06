«Евро-2020» вышел на финишную прямую. Что ждать от матчей?

Дмитрий Дерунец, ведущий «Матч ТВ» и канала «360», телекомментатор «Лично я очень рад за сборную Испании, потому что наугад поставил, что именно она станет чемпионом Европы. Еще до начала турнира. Я в восторге от баскского футбола. Поэтому особенно рад, что в этой команде именно баски играют значительную роль. Это Эмерик Лапорт («Манчестер Сити»), Сезар Аспиликуэта («Челси»), вратарь Унай Симон («Атлетик»), который просто «вытащил» сборную в поединке со Швейцарией в одной восьмой финала. Очень интересная предстоит игра. Жду, что, возможно, даже будет забито много мячей, несмотря на статус полуфинала. И спрогнозировал бы победу Испании — 3:2. Понятно, что все в восторге от сборной Италии, которая очень хороша, и как удивляет работа тренера Роберто Манчини
. Посмотрим. Травма
Спинаццолы (у него диагностировали травму ахиллова сухожилия; в матче с Бельгией Спинаццолу унесли с поля на носилках. — BFM.ru) может стать чуть более важным фактором риска, чем кажется. И если с Лукаку прекрасно справилась пара центральных защитников сборной Италии, то здесь опасности больше. У Испании не только Мората или Морено могут забыть. С другой стороны, у Италии классная оборона, а оборона выигрывает все-таки большие турниры — мы это знаем».