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Чемпионат Европы по футболу 2020

Бышовец: мы переоценили иностранцев в сборной России. Хиддинк — счастливая случайность

Чемпионат.com
5 часов назад
Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец поделился мнением, кто бы мог возглавить национальную команду после Станислава Черчесова.
Бышовец: "Мы переоценили иностранцев в сборной России"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«Почему русские тренеры отказываются от управления сборной? Если говорить о Слуцком, то у него был отрицательный опыт. Я хорошо отношусь к Семаку как специалисту. У него есть игровой интеллект. Если говорить о Карпине, то у него есть достаточно амбиций, чтобы стать тренером сборной. Но тут важны не только амбиции, но и амуниция, опыт работы и ситуация. Потому что у нового тренера мало времени — через полтора месяца нам играть с Хорватией. И мне кажется, все эти кандидаты не имеют представления о будущем команды и какой она должна быть перед матчем с хорватами. Что касается приезда иностранцев, мы несколько переоценили их работу в нашей сборной. Капелло и Адвокат — отрицательный опыт. Хиддинк — счастливая случайность. Я хотел бы видеть в нашей сборной Петковича. С большой симпатией отношусь к нему и к его работе. Он со своей Швейцарией стартанул с места в карьер. Но к этому надо быть готовым — это знание игроков, чемпионата, менталитета. Благо он говорит по-русски, в отличие от других иностранцев», — сказал Бышовец в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.
Футбол,Егор Филин,Анатолий Бышовец,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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