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Чемпионат Европы по футболу 2020

​Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах

Евро-футбол.Ру
1 час назад
Лидер «Зенита» Артём Дзюба присоединился к команде на сборах в Австрии, о чём сообщает пресс-служба питерского клуба. Во вторник нападающий уже провёл тренировочное занятие с командой.
​Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Напомним, Дзюба выступал на чемпионате Европы со сборной России. На турнире форвард отметился одним забитым мячом, реализовав одиннадцатиметровый удар в поединке против Дании.
Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.
Первый официальный матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 17 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России.
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