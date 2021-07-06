​Дзюба присоединился к «Зениту» на сборах

Лидер «Зенита» Артём Дзюба присоединился к команде на сборах в Австрии, о чём сообщает пресс-служба питерского клуба. Во вторник нападающий уже провёл тренировочное занятие с командой.Дзюба с нами! ✌️Нападающий сине-бело-голубых присоединился к команде на сборах в Австрии. pic.twitter.com/kMw4CGy0an— ФК «Зенит» (@zenit_spb) July 6, 2021 Напомним, Дзюба выступал на чемпионате Европы со сборной России. На турнире форвард отметился одним забитым мячом, реализовав одиннадцатиметровый удар в поединке против Дании.Отметим, что «Зенит» становился чемпионом России в каждом из трёх последних сезонов.Первый официальный матч в новом сезоне «Зенит» проведёт 17 июля. В этот день команда Сергея Семака сразится с «Локомотивом» за Суперкубок России.