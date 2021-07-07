Самый тяжелый матч: Бонуччи об игре с Испанией

«Самый тяжёлый матч, в котором я когда-либо участвовал. Поздравляю Испанию с той игрой, которую они показали. Но Италия показала своё сердце, нацеленность и возможность переживать тяжёлые моменты. А лотерея в пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше всего наслаждения», — цитирует Бонуччи Football Italia.
«Остался всего один сантиметр. Один. То, что мы делаем, — это невероятно. Тем не менее мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и через пять дней нам будет нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой спустя много лет», — добавил игрок.