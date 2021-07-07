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Чемпионат Европы по футболу 2020

Бонуччи назвал матч с Испанией самым тяжёлым в своей карьере

RT на русскомиещё 1
3 часа назад
Защитник сборной Италии Леонардо Бонуччи прокомментировал победу над Испанией в полуфинале чемпионата Европы по футболу.
Самый тяжелый матч: Бонуччи об игре с Испанией
Фото: ReutersReuters
«Самый тяжёлый матч, в котором я когда-либо участвовал. Поздравляю Испанию с той игрой, которую они показали. Но Италия показала своё сердце, нацеленность и возможность переживать тяжёлые моменты. А лотерея в пенальти нас наградила. Победа, ради которой страдаешь, приносит больше всего наслаждения», — цитирует Бонуччи Football Italia.
По его словам, итальянцы ожидали сюрпризы от соперника, а сами испанцы активно двигались в атаке и не давали «скуадра адзурра» особо свободны, но при этом Италия добилась победы за счёт характера.
«Остался всего один сантиметр. Один. То, что мы делаем, — это невероятно. Тем не менее мы не должны довольствоваться этим. Мы в финале, и через пять дней нам будет нужен тот же голод и дух, чтобы пожертвовать собой и привезти этот трофей домой спустя много лет», — добавил игрок.
Матч Италии и Испании в основное время завершился со счётом 1:1, а в серии пенальти точнее оказались подопечные Роберто Манчини — 4:2. В финале, который состоится 11 июля на стадионе «Уэмбли» в Лондоне, итальянцы сыграют либо с Англией, либо с Данией.
Ранее вратарь сборной Италии Джанлуиджи Доннарумма заявил, что был спокоен перед серией пенальти.
Футбол,Евро-2020,Леонардо Бонуччи,Роберто Манчини,
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