Италия сыграет в десятом финале, Аргентина разыграет Кубок Америки с Бразилией, Россия зовет немцев

В рубрике «Пока вы спали» - о главном в спорте со вчерашнего вечера.

Фото: УЕФА УЕФА

ИТАЛЬЯНЦЫ НЕ ПРОИГРЫВАЮТ 33 МАТЧА

Видео дня

Сборная Италии вышла в финал Евро-2020, победив в серии пенальти Испанию — 4:2 (1:1). Во втором тайме счет открыл Кьеза, а на 80-й минуте надежду испанцам на спасение подарил гол Мората. Однако именно он загубил свою попытку в серии 11-метровых при ничейном счете, что обернулось поражением. До этого с точки не забили Локателли и Ольмо, пробивший выше ворот.

«Скуадра адзурра» в 10-й раз будет играть в финале крупнейшего турнира — чемпионата мира (6) или чемпионата Европы (4). Рекорд принадлежит Германии — 14 раз. Золото Евро итальянцы брали всего один раз.

Испанцы сетовали после игры на невезение, утверждая, что их команда играла лучше. Они действительно больше владели мячом, как и во всех предыдущих матчах турнира. Однако это не привело их сборную к победе. Главный тренер проигравших Луис Энрике заявил, что «Италия ждала пенальти». Ветеран сборной Серджи Бускетс считает, что Испания была лучше во все отрезки игры. Но вряд ли кто скажет, что итальянцы попали в финал незаслуженно. Беспроигрышная серия команды Роберто Манчини составляет 33 матча. До мирового рекорда осталось две игры. Испания и Бразилия не проигрывали по 35 матчей.

Сегодня во втором полуфинале Англия на «Уэмбли» принимает Данию. Игра начнется в 22.00.

У МЕССИ 4 ГОЛА И 5 ПЕРЕДАЧ В 6 МАТЧАХ КУБКА АМЕРИКИ

Также только в серии пенальти решилась судьба полуфинального матча на Кубке Америки между сборными Аргентины и Колумбии. Основное и дополнительное время завершилось вничью 1:1. Счет в начале матча открыл аргентинец Лаутаро Мартинес, а на 61-й минуте Диас забил ответный мяч. В серии 11-метровых голкипер «альбиселесте» Эмилиано Мартинес отразил три удара, обеспечив победу Лионелю Месси и компании. У аргентинцев смазал свою попытку лишь Родриго де Пауль. На счету Лео голевой пас. Лидер «Барселоны» самый результативный игрок турнира — 4 гола плюс 5 передач.

В финале Аргентина сыграет с хозяевами Кубка - сборной Бразилии. Игра начнется в ночь на воскресенье.

ТРЕНЕР НЕМЕЦКОЙ МОЛОДЕЖКИ МОЖЕТ СМЕНИТЬ ЧЕРЧЕСОВА

В СМИ активно перебирают варианты с возможным сменщиком Станислава Черчесова на посту главного тренера сборной России . При этом РФС пока не публиковал никаких официальных заявлений на этот счет. Вопрос о продолжении тренером работы с национальной командой остается открытым.

Вчера всплыла кандидатура Штефана Кунца, который возглавляет немецкую молодежку. У специалиста действующий контракт до 2023 года. Если он действительно заинтересовал наши футбольные власти, то договариваться придется не только с ним, но и с его работодателями.

Как утверждает источник, в списке претендентов у РФС Кунц котируется выше экс-наставника сборной Германии Йоахима Лева, который завершил работу с национальной командой после Евро, где Германия вылетела в 1/8 финала после поражения от Англии (0:2). Осталось спросить самих тренеров, готовы ли они вообще к работе в России.

Кунц выигрывал дважды молодежный чемпионат Европы. А еще в списке кандидатов значится Андре Виллаш-Боаш , который ранее тренировал «Зенит» . Последним местом работы португальца был «Марсель». Он ушел из клуба после серии неудач, на фоне которых фанаты устроили погром на клубной базе. А до этого команда Боаша играла вполне неплохо.

РАНГНИК ДОГОВОРИЛСЯ С «ЛОКОМОТИВОМ» О ТРЕХЛЕТНЕМ СОТРУДНИЧЕСТВЕ

Немецкий специалист Ральф Рангник стал руководителем «Локомотива» по спорту и развитию. Контракт рассчитан на три года. 63-летний Рангник будет заниматься в клубе стратегическим планированием, спортивным развитием и выстраиванием вертикали в работе клубных команд и академии. Ральф был тренером в ряде клубов Бундеслиги. Последним его проектом был «Лейпциг», где он занимал должность главы отдела международных отношений и скаутинга.