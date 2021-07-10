Укрощение «львов»: чего ожидать от финала Евро

Вывеска решающего матча чемпионата Европы по футболу получилась что надо: звёздная сборная Англии на родном «Уэмбли» принимает яркую Италию. Вспоминаем историю встреч, турнирный путь команд, а также разбираемся, чего нам ждать от главного матча Евро.

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Скучно, мальчики

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Маркус Рэшфорд, Фил Фоден и Сборная Англии на этот чемпионат Европы привезла умопомрачительный состав, где на каждой позиции есть конкуренция, причём не номинальная. В какой ещё команде на лавке будут сидеть Джейдон Санчо Рис Джеймс ? А сколько классных футболистов осталось за бортом заявки на Евро.

Однако сила состава слабо коррелируется на этом турнире с уровнем игры англичан. Команда Гарета Саутгейта играет в очень прагматичный футбол и не стремится разрывать соперников. При этом в обороне Англия действует чрезвычайно аккуратно. Единственный мяч на турнире был пропущен после шикарного удара со штрафного в полуфинальном матче с Данией в исполнении Миккеля Дамсгора.

Групповой этап англичане прошли уверенно по результату, но особо не впечатлили игрой. Такими же будничными получились победы в 1/8 финала над Германией и в полуфинале над Данией. Хотя в последней игре для англичан всё могло сложиться печально, если бы не спорный пенальти. Единственной яркой победой оказался разгром Украины в четвертьфинале, но тут соперник дал слишком много свободы сборной Англии в атаке.

Критикам англичан можно посоветовать вспомнить сборную Греции образца 2004 года или ту же Португалию с прошлого Евро. Те команды играли в гораздо более скучный футбол, но вписали себя в историю.

Новая волна

Сборная Италии на этом турнире разительно отличается не только от Англии, но и от себя самой образца последних десятилетий. Команда играет в яркий, атакующий футбол, использует высокий прессинг и стремится доминировать на поле. Лишь с Испанией план команды Роберто Манчини не сработал, но итальянцы смогли вырвать победу на морально-волевых.

Сложной получилась для команды и встреча 1/8 финала с Австрией, все остальные игры сборная Италии провела выше всяких похвал. Чего стоит одна победа над первым номером рейтинга ФИФА сборной Бельгии.

История встреч

Итальянцы встречались с англичанами 27 раз. Небольшое преимущество по количеству побед на стороне «скуадры адзурры» — 10 против восьми. Ещё девять поединков завершились вничью.

В последнее время команды встречались по большей части в товарищеских матчах, анализировать которые бессмысленно, однако были и две драматичные игры на крупных турнирах.

В 2014 году итальянцы в первом туре группового этапа чемпионата мира победили соперника со счетом 2:1, однако в дальнейшем их судьба на турнире сложилась отвратительно. Команда потерпела поражения от Коста-Рики и Уругвая и отправилась домой. То же самое произошло с англичанами, которые зацепили лишь ничейку с костариканцами.

За два года до этого команды встретились в Киеве в четвертьфинале Евро-2012, и ни в основное, ни в дополнительное время не смогли отличиться. В серии пенальти удача была на стороне итальянцев.

Встречи этих соперников больше никогда не заканчивались сериями пенальти, но, учитывая тренд этого Евро, история может повториться.

Страсти по фавориту

Номинально фаворитом финального матча Евро считаются англичане. В их пользу говорят и родной стадион, и превосходство над итальянцами по трансферной стоимости состава в 1,7 раза. На Туманном Альбионе уже планируют сделать понедельник, 12 июля, внеочередным выходным по случаю победы сборной на турнире, а главному тренеру Саутгейту и капитану Харри Кейну пророчат посвящение в рыцари.

Эта истерия может сыграть с англичанами злую шутку, ведь команда весь турнир находится под жесточайшим давлением. Итальянцы же чувствуют себя более расслабленными, так как их попадание в финал для многих стало сенсацией.