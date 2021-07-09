Антонио Конте: Италия знает, как выигрывать финалы

Конте также похвалил итальянских тренеров, подчеркнув, что они являются одними из наиболее искусных, цельных и подготовленных наставников в мире.

В своей тренерской карьере Антонио Конте возглавлял лондонский "Челси" и несколько итальянских клубов, в том числе туринский "Ювентус" и миланский "Интер". Он четырежды становился чемпионом Италии и один раз выигрывал английское первенство, дважды завоевывал Суперкубок Италии, один раз - Кубок Англии. Прославился Конте и как футболист. Выступая за "Ювентус", он пять раз становился чемпионом Италии, а в 1996 году выиграл Лигу чемпионов.