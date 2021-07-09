Антонио Конте: Италия знает, как выигрывать финалы

Кроме того, Конте не стал высоко оценивать игру сборной Испании в полуфинальной встрече против итальянцев, в которой подопечные Роберто Манчини
одержали победу (1:1, 4:2 по пенальти). "Многие говорят о том, что они (испанцы - прим. ТАСС) владели мячом и контролировали ход игры. Что понимается под этим контролем и к чему он должен приводить? Как я понимаю, он должен приводить к голевым атакам и опасным моментам у ворот соперников, с этой точки зрения преимущество испанцев над итальянцами не было таким очевидным", - отметил он.