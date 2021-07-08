Отказался от неустойки: Подробности увольнения Черчесова

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.
«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — цитирует Черчесова «Московский комсомолец».
«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.
«На пост главного тренера сборной России рассматриваются сразу три иностранных специалиста. [немецкий футбольный тренер] Йоахим Лев, [югославский и боснийский футболист хорватского происхождения] Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш [португальский футбольный тренер]», — говорится в telegram-канале «Комсомольской правды».
«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка — это назначение. Кто будет, вот вопрос», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
«То, что Черчесова уволили — это само по себе напрашивалось, потому что, честно говоря, так не бывает, что нет виноватых у нас. Виноватые у нас всегда есть», — оценил он.
«Я уже много раз об этом говорил, что нам нужна на сегодняшний день концепция поднятия российского футбола. Увольнение главного тренера — это одна из деталей всего этого процесса. Дальше нужно заниматься, прежде всего, детско-юношеским футболом, и, конечно же, формировать ту концепцию развития, которая конце в концов позволит нашей сборной достойно выглядеть на европейских полях, ну и конечно внутри на чемпионате, чтобы и люди понимали, что российский футбол — самый массовый вид спорта — он сейчас находится на подъеме, а не в упадке», — заключил он.
«Решение об отставке Черчесова справедливое. Мы говорили об этом после матча с Данией. Многие думали, что решение будет принято за один или два дня, но всё затянулось. Окончательную точку негодования поставила пресс-конференция, никому не нужная и непонятная. Что РФС хотел этим показать? За 30 минут всё можно было рассказать, а растянули на три часа. Бред какой-то. Негодование людей сыграло роль в этом увольнении.
Только лучше будет, потому что хуже уже не будет. Мы и так четвёртое место заняли. Я больше склоняюсь к тому, что придёт авторитетный иностранец. Но я ничему не удивлюсь, не исключу и нашего тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
«Хочу поблагодарить Станислава за работу на посту тренера сборной России. Он пытался делать максимум из команды, но не получилось. Что бы ни говорили про него, но он из игроков выжимал максимум, зачастую наша сборная показывала неплохой результат.
Увольнение назревало, и, как мне кажется, пресс-конференция помогла. Черчесов держал удар, порой даже неплохо, но пересёк сплошные несколько раз. Я желаю Станиславу добиться новых высот в каком-нибудь клубе или быть экспертом на телевидении. В моих эфирах, рядом со мной, Черчесов раскроется по-новому. Как эксперт, как оратор, как знаток футбола. И выведет себя на новый высокий уровень!» — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.