Отказался от неустойки: Подробности увольнения Черчесова

Как сообщает телеграм-канал Baza, специалист отказался от выплаты неустойки. Контракт Черчесова был рассчитан до окончания чемпионата мира в Катаре — до декабря 2022 года. По условиям договора он получал 2,5 млн в год.

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Напомним, технический комитет РФС выразил поддержку Черчесову, несмотря на провал сборной России на Евро-2020. Основной проблемой был назван уровень игроков. Сборная России на чемпионате Европы — 2020 заняла последнее, четвёртое место в группе с Бельгией, Данией и Финляндией. Команда одержала одну победу и набрала три очка. Финнам и датчанам подопечные Черчесова уступили по дополнительным показателям. При этом финская команда в итоге не вышла в плей-офф.

Российский футбольный союз (РФС) и главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов расторгли контракт. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Вместе со Станиславом Саламовичем приняли решение о прекращении его контракта. Российский футбольный союз начнет поиск кандидатов на должность главного тренера, который будет готовить команду к отборочным матчам чемпионата мира 2022 года", - сказал президент РФС Александр Дюков.

Также в сообщении РФС отмечается, что контракты расторгнуты с тренерским штабом сборной.

Черчесов был назначен на пост главного тренера сборной России в августе 2016 года, в марте 2020-го тренер подписал новый контракт с РФС сроком до 30 декабря 2022 года. Под его руководством команда набрала три очка на групповом этапе Кубка конфедераций 2017 года, заняла третье место в группе А и не вышла в плей-офф. На чемпионате мира 2018 года сборная России достигла четвертьфинальной стадии, где в серии послематчевых пенальти уступила сборной Хорватии. После завершения турнира президент РФ Владимир Путин вручил Черчесову орден Александра Невского

Станислав Черчесов выступил с заявлением после отставки с поста главного тренера сборной России.

«Спасибо всем, кто за нас болел, переживал и вместе с нами жил футболом. Пять лет работы главным тренером национальной сборной останутся самыми незабываемыми в моей жизни. Хочу поблагодарить всех футболистов, с кем работал вместе, за эти годы. Разумеется, благодарен тренерскому, административному и медицинскому штабу и Российскому футбольному союзу», — цитирует Черчесова «Московский комсомолец».

Бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал свою отставку.

«Сегодня мы договорились с президентом РФС Александром Дюковыми о том, что наш тренерский штаб прекращает работу в национальной сборной России. Хотел бы поблагодарить всех, с кем мы сотрудничали в течение этих пяти лет — прежде всего футболистов, персонал сборной, представителей Российского футбольного союза. Отдельная благодарность болельщикам сборной России, поддержка которых навсегда останется в нашей памяти. Желаю новому тренерскому штабу успехов в решении важной задачи по выходу на чемпионат мира — 2022», — сказал Черчесов в интервью пресс-службе сборной.

Вместо уволенного восьмого июля Станислава Черчесова на должность главного тренера отечественной сборной по футболу претендуют три человека. Среди них нет ни одного россиянина.

«На пост главного тренера сборной России рассматриваются сразу три иностранных специалиста. [немецкий футбольный тренер] Йоахим Лев, [югославский и боснийский футболист хорватского происхождения] Владимир Петкович и Андре Виллаш-Боаш [португальский футбольный тренер]», — говорится в telegram-канале «Комсомольской правды».

Известный блогер Василий Уткин высказался об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.

«Черчесов уволен. Я очень рад. Но отставка — это назначение. Кто будет, вот вопрос», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин прокомментировал решение Российского футбольного союза (РФС) уволить Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России по футболу. Свое мнение депутат высказал в интервью «Ленте.ру».

«То, что Черчесова уволили — это само по себе напрашивалось, потому что, честно говоря, так не бывает, что нет виноватых у нас. Виноватые у нас всегда есть», — оценил он.

По его словам, увольнение главного тренера по футболу — это не решение вопроса.

«Я уже много раз об этом говорил, что нам нужна на сегодняшний день концепция поднятия российского футбола. Увольнение главного тренера — это одна из деталей всего этого процесса. Дальше нужно заниматься, прежде всего, детско-юношеским футболом, и, конечно же, формировать ту концепцию развития, которая конце в концов позволит нашей сборной достойно выглядеть на европейских полях, ну и конечно внутри на чемпионате, чтобы и люди понимали, что российский футбол — самый массовый вид спорта — он сейчас находится на подъеме, а не в упадке», — заключил он.

Экс-футболист сборной России Александр Мостовой поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера национальной команды.

«Решение об отставке Черчесова справедливое. Мы говорили об этом после матча с Данией. Многие думали, что решение будет принято за один или два дня, но всё затянулось. Окончательную точку негодования поставила пресс-конференция, никому не нужная и непонятная. Что РФС хотел этим показать? За 30 минут всё можно было рассказать, а растянули на три часа. Бред какой-то. Негодование людей сыграло роль в этом увольнении.



Только лучше будет, потому что хуже уже не будет. Мы и так четвёртое место заняли. Я больше склоняюсь к тому, что придёт авторитетный иностранец. Но я ничему не удивлюсь, не исключу и нашего тренера», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Телеведущий и комментатор Дмитрий Губерниев поделился мыслями об увольнении Станислава Черчесова с поста главного тренера сборной России.