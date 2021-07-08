Познер оценил увольнение Черчесова

«Всегда надо найти виноватого, я думаю, что дело не в Черчесове. В данном случае Черчесов попал под горячую руку», — заявил журналист.
«Ну, нужно уволить Черчесова. А вот кого поставить на его место, это на мой взгляд ничего не изменит. Нам нужно изменить весь подход к организации всего футбола в нашей стране», — подчеркнул ведущий.
«Какой нам тренер нужен? Я не знаю. Я еще раз говорю, что дело не в тренере. Понятно, что он идет, как главный виновник, но в общем-то и в целом дело не в наставнике», — заключил Познер.