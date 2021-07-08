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Чемпионат Европы по футболу 2020

На Украине высказались об отставке Черчесова

Алиса Селезнёва
1 час назад
По мнению украинского журналиста Артема Франкова, падение российского футбола продолжается, а Станислав Черчесов на посту главного тренера сборной России не смог бы ничего сделать при отсутствии выбора квалифицированных игроков. Об этом пишет «Спорт-Экспресс».
На Украине высказались об отставке Черчесова
Фото: ТАССТАСС
Франков констатировал, что «никакой тренер не сможет нарожать игроков».
«Насколько я понимаю, падение российского футбола еще продолжается. ( ) Я не вижу сейчас в России толкового выбора игроков и зажигающихся звездочек После Головина кто настолько восхитил своим мастерством Россию, чтобы ему прочили успешную карьеру за границей? Поэтому я к Станиславу Саламовичу отношусь с уважением», - отметил он.
Украинский журналист уверен, что заставить российскую сборную побеждать не сможет ни один, даже самый прославленный, тренер, так как проблемы с футболом нужно решать на уровне детского спорта.
«На мой взгляд, отсутствует государственное видение футбола. Помощь государства заканчивается тем, что на местные бюджеты навешивают никому не нужные клубы. Это не помогает ни детским академиям, ни развитию массового футбола», - уверен он.
При этом Франков подчеркнул, что для того, чтобы добиться хороших результатов, прежде всего необходимо искоренить коррупцию в детском спорте.
На Евро-2020 сборная РФ не вышла из группы, заняв в ней последнее место с тремя очками. После проигрыша Дании со счетом 1:4 капитан сборной Артем Дзюба принес извинения болельщикам и заявил, что футболисты «обкакались» и не смогли забить «в стопроцентные моменты». Сегодня стало известно, что Станислав Черчесов покинул пост главногоитренера сборной РФ по футболу.
Футбол,Артем Дзюба,Станислав Черчесов,СБОРНАЯ РОССИИ,
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