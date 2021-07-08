На Украине высказались об отставке Черчесова

«Насколько я понимаю, падение российского футбола еще продолжается. ( ) Я не вижу сейчас в России толкового выбора игроков и зажигающихся звездочек После Головина кто настолько восхитил своим мастерством Россию, чтобы ему прочили успешную карьеру за границей? Поэтому я к Станиславу Саламовичу отношусь с уважением», - отметил он.
«На мой взгляд, отсутствует государственное видение футбола. Помощь государства заканчивается тем, что на местные бюджеты навешивают никому не нужные клубы. Это не помогает ни детским академиям, ни развитию массового футбола», - уверен он.