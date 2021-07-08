Нападающий ЦСКА может продолжить карьеру на Украине

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Согласно сведениям источника, переговоры сторон по Шкурину уже находятся на финальной стадии. Речь идёт об аренде с последующим правом выкупа.

Шкурин стал лучшим бомбардиром чемпионата Беларуси в 2019 году, забив в 26 матчах 19 мячей за «Энергетик-БГУ». В начале 2020 года он перешёл в ЦСКА транзитом через «Динамо» Брест.

В сезоне-2020/2021 Шкурин провёл за армейцев 14 матчей, в которых отличился три раза. Контракт белорусского игрока рассчитан до лета 2024 года.