Тренер дерзил и не хотел меняться.

Станислав Черчесов – очень успешный и самый стабильный отечественный тренер сборной России . Тренер, который давал результат. Не максимальный – но результат, и выжимал то, что из сборной можно было выжать. Где-то пережимал, где-то недожимал, но по факту смастерил узнаваемую на футбольных полях команду.

За 57 матчей Черчесова у сборной 24 победы, 20 поражений и 13 ничьих. В том числе незабываемые ночи 2018-го и уверенные выезды при отборе на Евро-2020. Вы могли забыть, но Россия на классе побеждала турок и шотландцев, громила Кипр и Казахстан. При Черчесове сборную полюбили, при нём же отложили валидол и перестали использовать это слово по отношению к сборной. Созданный десять лет назад в сочинской «Жемчужине» штаб работал: биатлонист Паников затачивал физику, громкий во время тренировок Ромащенко – тактику, Стауче работал с вратарями, а Черчесов парил над всеми и заряжал сборную байками. Игроки говорили про атмосферу, в которой могут пойти в Новогорске в баню, встретить Саламыча и послушать его истории из прошлого.

Позитивного хватает.

Так что за увольнением Черчесова вряд ли стоит футбол. Или один футбол. *** За увольнением Черчесова стоит его образ и репутация. Образ тренера-чиновника с собственным канцелярским словарём и дерзкими пресс-конференциями. Который хотел всегда быть правым и выражал мысли настолько искренне, будто находился не в прямом эфире, а на кухне с тренерским штабом. Например, Черчесов хотел донести, что Фёдор Чалов не уровень сборной России (что правда) – в итоге вывел ЦСКА на конфликт фразой про «золотой актив». Хотел казаться открытым (иначе зачем он приходил в эфиры) – в итоге обидел народного комментатора Дениса Казанского . Каждое публичное движение и слово Черчесова вне поля отдавало грубостью и резкой самоуверенностью.

Но когда сборная побеждала, поведение Черчесова не смущало. Даже наоборот – он казался уверенным в себе ковбоем. Таким братом Олега Знарка, который когда-то провёл пальцем по шее и таким образом пригрозил тренеру сборной Швеции.

Брутальность дополняла образ тренера-победителя, а как только победы ушли, футбол перестал скрывать образ Черчесова, который вне контекста и победного очарования кажется неприемлемым. Когда у вас прекрасное настроение, и вам кто-то хамит в автобусе или магазине, – вы и не заметите. Будете думать, что это такая пикантная особенность идеального дня. А когда день далеко не идеальный, хамство взбесит и выведет из себя. Его ничего не оттенит, а плохое настроение только усилит негатив.

*** Так происходит и с нашим футболом. У страны – нестабильное и нервное настроение после вылета сборной с Евро-2020. При этом тренер говорит на языке военного времени и откровенно раздражает болельщиков. Настроение ухудшается, а тренер не собирается меняться. А так как болельщиков в отличие от тренера не поменять, единственным способом убрать токсичность вокруг сборной становится прощание с тренером. Тем более последний шанс на нормальные отношения сборной и страны провален. Пресс-конференция Черчесова эти отношения окончательно погубила. Казалось, тренер наконец открылся и три часа говорит о сборной. Однако вместо ответов и как минимум фиксации ошибок тренер дерзит, спрашивая о возрасте журналиста, и говорит, что не тренирует футболистов, а служит России.