Блогер-миллионник объяснил, почему Черчесов превратился в главный мем TikTok

«Перестал играть в турнирах, где нет врачей, чтобы обезопасить себя»

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— Опиши свой самый дикий день как блогера.

— Работа футбольного блогера включает в себя очень много вещей — создание футбольного контента, монтаж, съемки рекламы... Я снимаю сразу на три площадки — Youtube, TikTok, Instagram. И самая большая проблема — у меня нет нормированного графика.

Я могу начать работать в 7-8 утра и закончить в 2 часа ночи. И все это время постоянно что-то делаю — вношу правки, прописываю сценарий, придумываю новые идеи, снимаю, добираюсь с одной съемки на другую

Ты спросила про самый дикий день, но таких дней может быть очень много на неделе. И приходится в таком ритме работать постоянно.

— Ты снимаешь популярные ролики про футбол. Прошел какую-то футбольную школу?

— У меня нет никакой футбольной школы, я играл исключительно на любительском уровне — в школе и в каких-то любительских командах.

— Не страшно ли выходить на поле в матчах любителей? Недавно во время игры Любительской футбольной лиги (ЛФЛ) погиб 17-летний футболист: остановилось сердце, а на матче не работали врачи.

— Это, конечно, вообще ужасная ситуация. Я давно перестал играть именно в таких любительских турнирах, где нет врачей, потому что случались различные неприятные ситуации. И для себя я решил, что мне хочется обезопасить себя от каких-либо инцидентов.

В последние годы я играл только за клуб футбольных блогеров «Амкал», где все организовано на высшем уровне. Скоро у нас будет турнир «Московский Кубок Селебрити» (МКС — турнир медийных команд, где участвуют, например, «Матч ТВ» и «Камеди Клаб». — «Газета.Ru»).

В то же время понятно, что это трагическое стечение обстоятельств, которое может случиться с нами и в обычной жизни. Но отсутствие врачей — это нонсенс, и хочется, чтобы такого вообще не случалось больше никогда.

«Легче всего развиваться было в TikTok, сложнее — в Instagram»

— Вернемся к твоей медийной карьере. В футбольной школе ты не учился. Как решил стать футбольным блогером?

— Идея стать именно футбольным блогером пришла не сразу. Изначально я хотел просто сделать блог — без уклона в футбольную тематику. Это было развлечение для меня в свободное время, когда я был школьником: захотелось попробовать себя в кадре.

Изначально я снимал ролики по футбольным симуляторам (компьютерной игре FIFA. — «Газета.Ru») и только спустя год подумал: а почему бы не попробовать делать что-либо, связанное непосредственно с футболом? Я в то время постоянно играл и решил попробовать перенести это на Youtube.

В тот момент это было еще непопулярно — в России были только один-два человека, которые пытались делать что-то подобное. У меня стало потихоньку получаться, аудитории понравился такой формат, и дальше это переросло в серьезную деятельность.

— Ты набрал популярность сначала в Youtube (938 тысяч подписчиков), потом в Instagram (367 тысяч), потом в TikTok (444 тысячи). Расскажи, как ты развивался на каждой из этих площадок и где было сложнее понять, какой контент нужен публике?

— Все началось с Youtube. Когда мой канал достиг там определенной популярности, люди начали переходить на мой Instagram, потому что части аудитории интересно следить еще и за личной жизнью блогера.

В Instagram сложнее всего было понять, как именно набирать аудиторию. В Youtube все очень просто: ты выкладываешь ролик, он попадает в рекомендации, благодаря которым аудитория к тебе и приходит.

В Instagram это должно работать подобным образом, но в то же время часто твои посты там видит только твоя аудитория. И получается, что аккаунт в Instagram очень сложно развивать за счет публикаций. Мой органический рост там происходил в основном благодаря людям из Youtube, которые приходили и подписывались.

В TikTok же все в разы легче, чем на любой из этих платформ. Там ты можешь стартовать с абсолютного нуля, и сразу же благодаря алгоритмам платформы твои ролики начнут вируситься и собирать, возможно, какие-то безумные просмотры.

Эта платформа с ее механизмом рекомендаций сильно помогает развиваться молодым креаторам — в том числе и мне это очень помогло. При этом, конечно, контент должен зацепить аудиторию, — в TikTok очень важна креативная подача и аутентичность.

Также для меня важно, что у аудитории этой платформы — в том числе русскоязычной — есть высокий интерес к футбольной тематике, который только укрепился во время Евро-2020. А в целом, на мой взгляд, TikTok — место для самовыражения, где каждый может найти свою аудиторию.

«Черчесов чисто по-русски открыл одну колу об другую — как простой пацан»

— 6,6 млн просмотров набрал твой шуточный ролик в TikTok «Кошмар вратаря», где нападающий без конца финтит перед воротами, будто издевается, и голкипер по много раз падает на газон. Объясни, почему он стал таким популярным?

— Я буквально недавно заходил — там уже 7,8 млн (смеется). Вчера, возможно, он был в американских рекомендациях TikTok, сегодня мог попасть в европейские и собрать новую аудиторию.

С этим роликом все получилось спонтанно. Если для Youtube ты заранее придумываешь и прописываешь сценарий, потому что это более масштабные съемки, то для TikTok я редко что-то прописываю: обычно просто приезжаю, и весь процесс создания ролика происходит непосредственно на поле. В этом случае так и было.

Я подумал, что показать такой сюжет было бы забавно. Плюс — в TikTok очень важно удержание аудитории. Человек смотрит и ждет, что же там будет в конце, — на этом и построен формат TikTok. Благодаря сочетанию этих факторов ролик и выстрелил.

У меня было похожее видео, которое я снимал год назад. Оно тоже собрало очень хорошие просмотры.